Медина назвал цели ЦСКА на остаток сезона

Фото инстаграм ЦСКА

Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

"Первая цель - победить во всех оставшихся играх, а потом - выиграть чемпионский титул", - приводит слова Медины твиттер ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА подписал парагвайца в качестве свободного агента.

После 18 туров ЦСКА занимает в РПЛ четвертое место.

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