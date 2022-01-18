Медина назвал свою мечту, которую воплотил ЦСКА

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Новичок московского ЦСКА Хесус Медина признался, что давно мечтал попробовать свои силы в европейском футболе.

"Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперёд в моей карьере. ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке", - цитирует парагвайского полузащитника официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года.

Ранее Медина выступал за "Либертад" и "Нью-Йорк Сити".

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