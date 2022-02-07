Медина поделился эмоциями от пребывания в ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Парагвайский новичок московского ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан армейцев.
"Стадион ЦСКА произвел на меня огромное впечатление. Это красивая, новая и современная арена. Мне кажется, если трибуны полностью заполнятся, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ЦСКА.
Моя главная цель в ЦСКА - сыграть много матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше ассистов", - сказал Медина клубной пресс-службе.
Напомним, что Медина перешел в ЦСКА на правах свободного агента в декабре после истечения контракт с "Нью-Йорк Сити". Соглашение парагвайца с российским клубом рассчитано на три с половиной года.
Также не пропустите: Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Краснодаре" прокомментировали слухи об интересе к Диего Косте
-
Стали известны сроки восстановления Даниэля Васса
-
Джикия хочет завершить карьеру в "Спартаке"
-
Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд
-
“Твои игры” — новая акция “1хСтавка” к зимней Олимпиаде с крутым призовым фондом
-
ПСЖ все еще не сдается в вопросе Мбаппе
-
Медина поделился эмоциями от пребывания в ЦСКА
-
"Сампдория" продлила контракт с Бартошем Берешиньски
-
Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"
-
Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки
-
Рюдигер хочет зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас
-
"Химки" объявили о подписании форварда "Антверпена"
-
Футбольная ассоциация Англии обозначила свою позицию в вопросе проведения ЧМ каждые два года
-
"Интер" может продлить контракт с Хандановичем на выгодных условиях
-
"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника
-
Унаи Эмери высказался о "Барселоне"
-
Мбаппе высказался об игре вместе с Месси
-
"Ювентус" теряет Кьеллини и Закарию
-
Обамеянг прокомментировал свой дебют за "Барселону"
-
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028