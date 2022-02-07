Медина поделился эмоциями от пребывания в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Парагвайский новичок московского ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан армейцев.

"Стадион ЦСКА произвел на меня огромное впечатление. Это красивая, новая и современная арена. Мне кажется, если трибуны полностью заполнятся, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ЦСКА.

Моя главная цель в ЦСКА - сыграть много матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше ассистов", - сказал Медина клубной пресс-службе.

Напомним, что Медина перешел в ЦСКА на правах свободного агента в декабре после истечения контракт с "Нью-Йорк Сити". Соглашение парагвайца с российским клубом рассчитано на три с половиной года.

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