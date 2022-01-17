Медина прокомментировал свой трансфер в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Новоиспеченный полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в стане армейцев.

"Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев!

Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей", – написал парагваец на русском языке.

Парагвайский хавбек перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав соглашение на 3,5 года – до окончания сезона-2024/25. До этого он выступал за "Нью-Йорк Сити".

Также не пропустите: "Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна. | http://soccernews.ru