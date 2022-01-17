Медина прокомментировал свой трансфер в ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Новоиспеченный полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в стане армейцев.
"Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев!
Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей", – написал парагваец на русском языке.
Парагвайский хавбек перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав соглашение на 3,5 года – до окончания сезона-2024/25. До этого он выступал за "Нью-Йорк Сити".
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