Медина всё ближе к переходу в ЦСКА

Теги цска москва

Медина всё ближе к переходу в ЦСКА

Фото инстаграм Хесуса Медины

Московский ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с полузащитником Хесусом Мединой.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны заключат четырёхлетний контракт.

На прошлой неделе парагвайский хавбек стал свободным агентом после ухода из "Нью-Йорк Сити".

В составе американской команды Медина забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов