Медина всё ближе к переходу в ЦСКА

Фото инстаграм Хесуса Медины

Московский ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с полузащитником Хесусом Мединой.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны заключат четырёхлетний контракт.

На прошлой неделе парагвайский хавбек стал свободным агентом после ухода из "Нью-Йорк Сити".

В составе американской команды Медина забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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