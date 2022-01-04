Медина всё ближе к переходу в ЦСКА
Московский ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с полузащитником Хесусом Мединой.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны заключат четырёхлетний контракт.
На прошлой неделе парагвайский хавбек стал свободным агентом после ухода из "Нью-Йорк Сити".
В составе американской команды Медина забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
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