Медина высказался о противостоянии ЦСКА со "Спартаком"

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Медина высказался о противостоянии ЦСКА со "Спартаком"

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Новоиспеченный полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от грядущего дерби против "Спартака", которое состоится в конце февраля.

"Слышал ли я противостоянии со "Спартаком"? Да, я слышал о супердерби. Это важнейший матч чемпионата", – сказал парагвайский хавбек.

Медина перешел в стан "армейцев" из "Нью-Йорк Сити" на правах свободного агента в этом трансферное окно.

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