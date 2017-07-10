Медобследование Себальоса в "Реале" отложили на завтра

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Медобследование Себальоса в "Реале" отложили на завтра

Трансфер хавбека "Бетиса" Дани Себальоса в "Реал" откладывается, сообщает Marca.

По сведениям издания, сегодня утром игрок должен был пройти медобследование, однако оно было отложено на завтра.

Сообщается, что клубы не могут согласовать способ оплаты. "Бетис" хочет всю сумму сразу, а "Реал" хочет разделить ее на несколько частей.

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