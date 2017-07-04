Медосмотр Ляказетта в "Арсенале" прошел успешно

Теги арсенал лондонолимпик лионалександр ляказетт

Медосмотр Ляказетта в "Арсенале" прошел успешно
Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт все ближе к переходу в "Арсенал", сообщает журналист ВВС Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование. Для завершения трансфера форварду осталось подписать личный контракт с лондонцами.

Напомним, что сумма трансфера 26-летнего Ляказетта составит около 60 миллиона евро.

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