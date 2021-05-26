Медштаб "Реала" одобрил выступление Рамоса на Евро-2020

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Медицинский штаб мадридского "Реала" был готов одобрить выступление защитника команды Серхио Рамоса на чемпионате Европы, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

По сведениям источника, 18 мая врачи сборной Испании запросили у "Реала" информацию о состоянии Рамоса и получили обнадеживающую информацию. Кроме того, футболист был включен в предварительную заявку на Евро-2020. Впрочем, в окончательную заявку 35-летний Рамос не попал по решению главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

В завершившемся сезоне Рамос провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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