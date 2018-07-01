Медведь в эфире американского телеканал предсказал победителя пары Испания - Россия

На американском телеканале ESPN прошёл эфир, посвященный матчу 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

Изюминкой эфира стало приглашение в студию медведя, который предсказал победителя вышеуказанной игры. Животное сделало выбор в пользу "Фурии Рохи".

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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