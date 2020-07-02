Медведев: "Азмун наказан рублем"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что нападающий Сердар Азмун был наказан за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, перед матчем 25-го тура РПЛ иранец посетил один из ресторанов Санкт-Петербурга с экс-женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой.

"Спортивных санкций не последовало - Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем", - заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что футболист заплатил 40 тысяч рублей за нарушения.

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