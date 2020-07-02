Медведев: "Азмун наказан рублем"

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

Медведев: "Азмун наказан рублем"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что нападающий Сердар Азмун был наказан за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, перед матчем 25-го тура РПЛ иранец посетил один из ресторанов Санкт-Петербурга с экс-женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой.

"Спортивных санкций не последовало - Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем", - заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что футболист заплатил 40 тысяч рублей за нарушения.

Не пропустите: Metaratings.ru: "Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов