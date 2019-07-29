Медведев: "Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому "Зенит"

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Медведев: "Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему хавбек "Барселоны" Малком может перейти в клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Зенит" не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки - Халк, Сантос и Барриос- советовали Малкому наш клуб", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что в в 22-летнем футболисте заинтересован "Арсенал", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". "Барселона" готова отпустить футболиста за 40 миллионов евро.

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