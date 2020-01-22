Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев провел срочное совещание с главным тренером клуба Сергеем Семаком, сообщает "Р-Спорт".

По данным источника, стороны обсудили ситуация с нападающим команды Александром Кокориным, который должен перейти в "Сочи" на правах аренды. При этом, ни сам футболист, ни Семак не поддержали данный трансфер.

Ранее сообщалось, что решение о переходе Кокорина было принято непосредственно руководством "Зенита". Планировалось, что форвард будет выступать за "Сочи" до окончания нынешнего сезона.

Не пропустите: "Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи". | http://soccernews.ru