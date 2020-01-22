Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургсергей семакалександр кокорин

Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев провел срочное совещание с главным тренером клуба Сергеем Семаком, сообщает "Р-Спорт".

По данным источника, стороны обсудили ситуация с нападающим команды Александром Кокориным, который должен перейти в "Сочи" на правах аренды. При этом, ни сам футболист, ни Семак не поддержали данный трансфер.

Ранее сообщалось, что решение о переходе Кокорина было принято непосредственно руководством "Зенита". Планировалось, что форвард будет выступать за "Сочи" до окончания нынешнего сезона. 

Не пропустите: "Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов