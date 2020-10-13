Медведев исключил возможность ухода Хавьера Рибалты в "Ювентус"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слухов о том, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта вернется в "Ювентус".

Ранее в СМИ писали, что туринцы заинтересованы в функционере, который работал в клубе с 2012 по 2017 год в качестве скаута.

"Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами", - цитирует Медведева Sport24.

Напомним, в "Зените" Рибалта работает с 31 июля 2018 года.

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