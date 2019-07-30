Медведев: "Малкома сравнивать с Марадоной некорректно, но с Мбаппе реально"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что форварда "Барселоны" Малкома можно сравнить с игроком ПСЖ Мбаппе. Об этом пишут "РИА Новости".
"Может быть, с Марадоной Малкома сравнивать некорректно, но сравнивать его с игроками вроде Мбаппе вполне реально. Он провел два очень хороших сезона в "Бордо".
Ведутся переговоры о возможном переходе в "Зенит". Это игрок огромного потенциала. Для того, чтобы его реализовать, он должен оказаться в своей команде", - сказал Медведев.
Напомним, вчера, 29 июля, в "Зените" заявили о том, что клуб намерен купить игрока каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому.
А еще: Малком мог оказаться в "Спартаке"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойсе Кина
-
Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition
-
Мостовой высказался об уходе Фернандо из "Спартака"
-
"Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского
-
Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
-
Каррера рассказал, что думает о Самедове
-
В "Енисее" прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку
-
Медведев: "Малкома сравнивать с Марадоной некорректно, но с Мбаппе реально"
-
Стало известно, когда Шюррле подпишет контракт со "Спартаком"
-
"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро
-
Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА
-
1
"Манчестер Сити" вернулся в борьбу за Жоау Канселу
-
Самедов: "Я готов занять пост спортивного директора "Спартака"
-
6
"Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому
-
Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
-
Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ по версии WhoScored
-
Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии. Недвижимость игрока арестована
-
Официально: Фернандо покинул "Спартак"
-
2
Роналду: "Я скучаю по Марсело"
-
Моуринью: "Не могу наслаждаться жизнью без футбола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0