Медведев: "Малкома сравнивать с Марадоной некорректно, но с Мбаппе реально"

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Медведев: "Малкома сравнивать с Марадоной некорректно, но с Мбаппе реально"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что форварда "Барселоны" Малкома можно сравнить с игроком ПСЖ Мбаппе. Об этом пишут "РИА Новости".

"Может быть, с Марадоной Малкома сравнивать некорректно, но сравнивать его с игроками вроде Мбаппе вполне реально. Он провел два очень хороших сезона в "Бордо".

Ведутся переговоры о возможном переходе в "Зенит". Это игрок огромного потенциала. Для того, чтобы его реализовать, он должен оказаться в своей команде", - сказал Медведев.

Напомним, вчера, 29 июля, в "Зените" заявили о том, что клуб намерен купить игрока каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому.

А еще: Малком мог оказаться в "Спартаке"| http://soccernews.ru
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