Медведев: "Матч со "Спартаком" - самый принципиальный"

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Медведев: "Матч со "Спартаком" - самый принципиальный"Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Матч со "Спартаком" - самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч", - сказал Медведев.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря в Петербурге. Сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.

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