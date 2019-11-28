Медведев: "Матч со "Спартаком" - самый принципиальный"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком".
"Матч со "Спартаком" - самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч", - сказал Медведев.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря в Петербурге. Сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14