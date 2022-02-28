Медведев назвал главную цель "Зенита"

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о задачах клуба.

"У "Зенита" один план - стать чемпионом", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

На данный момент "Зенит" идет в чемпионате на втором месте, отставая от "Динамо" на одно очко.

При этом у "Зенита" есть игра в запасе, которую команда проведет сегодня.

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