Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал основные задачи команды после выхода в 1/4 финала Кубка России.
Напомним, вчера, 30 октября, сине-бело-голубые разгромили "Томь" (4:0) в домашнем матче.
"У нас задача: побеждать на всех трех фронтах - это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с "Ахматом", непростым соперником", - сказал Медведев.
В чемпионате России "Зенит" занимает 1 место, имея в активе 32 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11