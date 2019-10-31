Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал основные задачи команды после выхода в 1/4 финала Кубка России.

Напомним, вчера, 30 октября, сине-бело-голубые разгромили "Томь" (4:0) в домашнем матче.

"У нас задача: побеждать на всех трех фронтах - это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с "Ахматом", непростым соперником", - сказал Медведев.

В чемпионате России "Зенит" занимает 1 место, имея в активе 32 балла.

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