Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Об этом сообщает ТАСС.
"Зенит" заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог - нам предстоит еще несколько игр до перерыва", - сказал Медведев.
Несмотря на ничейный результат "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13