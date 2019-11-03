Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"

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Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Об этом сообщает ТАСС.

"Зенит" заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог - нам предстоит еще несколько игр до перерыва", - сказал Медведев.

Несмотря на ничейный результат "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 балла.

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