Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что петербургский клуб этой зимой планирует купить хавбека "Валенсии" Дениса Черышева.
"Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать... У нас нет в планах приобретать Черышева в зимнее трансферное окно", - сказал Медведев.
Черышев играет за "Валенсию" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
В нынешнем сезоне на счету россиянина два забитых мяча и один ассист в 13 играх.
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|7
|Уфа
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|Спартак Москва
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|Тамбов
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|Ахмат
|19
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|Рубин
|19
|19
|14
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|19
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|18
|15