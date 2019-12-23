Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что петербургский клуб этой зимой планирует купить хавбека "Валенсии" Дениса Черышева.

"Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать... У нас нет в планах приобретать Черышева в зимнее трансферное окно", - сказал Медведев.

Черышев играет за "Валенсию" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету россиянина два забитых мяча и один ассист в 13 играх.

Читайте также: "Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита". | http://soccernews.ru