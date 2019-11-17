Медведев - о поражении сборной России: "Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро"

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Медведев - о поражении сборной России: "Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в матче отбора Евро-2020 с Бельгией (1:4). Об этом сообщает Sport24.

"Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты.

Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть", - сказал Медведев.

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команда сыграет с Сан-Марино.

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