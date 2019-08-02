Медведев - о трансфере Малкома: "Мы действуем не в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о деталях покупки нападающего "Барселоны" Малкома. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Мы рады объявить, что несколько минут назад было подписано трансферное соглашение между "Барселоной" и "Зенитом", а также личный контракт Малкома.

Ситуация с фэйр-плей не помешает? Мы действуем не в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей. Более того, у нас есть ещё возможность сделать приобретения. Названная цифра в 6,5 миллионов евро не соответствует истине, она завышена. Сумма трансфера действительно примерно € 40 млн. Команда точечно усиливается", - сказал Малком.



Контракт бразильца с "Зенитом" рассчитан до 2024 года. В "Барселоне" он выступал с 2018 по 2019 год.

А еще: Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"| http://soccernews.ru