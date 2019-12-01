Медведев объяснил использование на матче со "Спартаком" глушилок

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал почему в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" использовали глушилки, которые перекрывали оскорбления фанатов красно-белых в адрес Артема Дзюбы, передают РИА Новости.

"Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам", - сказал Медведев.

Напомним, что фанаты красно-белых оскорбляли футболиста во время матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0). До этого оскорбления в адрес футболиста звучали на матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия - 0:5.

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