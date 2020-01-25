Медведев объяснил, почему Кокорин играет за "Зенит", несмотря на аренду в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что участие форварда Александра Кокорина в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" никак не влияет на его скорый уход в "Сочи" на правах аренды.

"Договорённости между "Зенитом" и "Сочи" в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении "Зенита" и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с "Ред Буллом" из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в "Сочи", - цитируют Медведева "РИА Новости".

Напомним, что "Сочи" объявил о переходе Кокорина во вторник, однако футболист отказался менять команду, поскольку трансфер с ним никто не согласовывал.

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