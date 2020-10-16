Медведев объявил о завершении трансферной кампании "Зенита"

Питерский "Зенит" больше не будет подписывать новых футболистов, об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Минувшим летом и текущей осенью состав "сине-бело-голубых" пополнили Андрей Мостовой, Данил Круговой (оба вернулись из аренд), Деян Ловрен, Вендел, вернувшийся Далер Кузяев и Дмитрий Чистяков, о переходе которого было объявлено накануне.

"Это последнее пополнение "Зенита" в это трансферное окно. У нас были ещё дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну", - сказал Медведев.

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