Медведев объявил о завершении трансферной кампании "Зенита"

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Медведев объявил о завершении трансферной кампании "Зенита"

Питерский "Зенит" больше не будет подписывать новых футболистов, об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Минувшим летом и текущей осенью состав "сине-бело-голубых" пополнили Андрей МостовойДанил Круговой (оба вернулись из аренд), Деян ЛовренВендел, вернувшийся Далер Кузяев и Дмитрий Чистяков, о переходе которого было объявлено накануне.

"Это последнее пополнение "Зенита" в это трансферное окно. У нас были ещё дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну", - сказал Медведев.

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