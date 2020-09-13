Медведев оценил шансы Кузяева остаться в "Зените"

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Медведев оценил шансы Кузяева остаться в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в петербургском клубе.

"Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в "Зените", — приводит слова Медведева "Спорт день за днем".

Напомним, что контракт Кузяева с "Зенитом" истек несколько недель назад. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно. 

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Спартак", "Локомотив", "Алавес" и "Саутгемптон".

27-летний Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 годы, провел за клуб 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru
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