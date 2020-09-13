Медведев оценил шансы Кузяева остаться в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в петербургском клубе.
"Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в "Зените", — приводит слова Медведева "Спорт день за днем".
Напомним, что контракт Кузяева с "Зенитом" истек несколько недель назад. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Спартак", "Локомотив", "Алавес" и "Саутгемптон".
27-летний Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 годы, провел за клуб 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22