Медведев опроверг, что "Сочи" должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что информация о 40 миллионах рублей за участие форварда "Сочи" Александра Кокорина в матче против "сине-бело-голубых" не соответствует действительности.

Напомним, что питерскому клубу до конца сезона принадлежат права на 29-летнего футболиста, поэтому он вправе решать, сыграет ли скандальный футболист в очной встрече команд.

"40 миллионов? Эта величина далека от реальных контрактных условий", - сказал Медведев.

Арендованный Кокорин провёл за южан 7 игр, в которых забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

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