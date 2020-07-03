Медведев опроверг, что "Сочи" должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с "Зенитом"

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Медведев опроверг, что "Сочи" должен заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что информация о 40 миллионах рублей за участие форварда "Сочи" Александра Кокорина в матче против "сине-бело-голубых" не соответствует действительности.

Напомним, что питерскому клубу до конца сезона принадлежат права на 29-летнего футболиста, поэтому он вправе решать, сыграет ли скандальный футболист в очной встрече команд.

"40 миллионов? Эта величина далека от реальных контрактных условий", - сказал Медведев.

Арендованный Кокорин провёл за южан 7 игр, в которых забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

Не пропустите: Медведев рассказал, заплатил ли уже "Сочи" за участие Кокорина. | http://soccernews.ru
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