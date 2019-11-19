Медведев опроверг слухи об интересе "Зенита" к главному тренеру сборной Швеции

Теги зенит санкт-петербургшвецияалександр медведев

Медведев опроверг слухи об интересе "Зенита" к главному тренеру сборной Швеции

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб интересуется главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном. Об этом сообщает Sport24.

"Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером", - сказал Медведев.

57-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года. Также он работал с клубами "Хальмстаде", "Эргрюте" и "Норрчепинге".

Контракт Андерссона со Швецией рассчитал до 2022 года. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы F в рамках отбора Евро-2020. 

Не пропустите: Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику экс-игрока "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов