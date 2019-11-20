Медведев: "Оскорбления в адрес Дзюбы? Футбольные Боги таких вещей не потерпят"

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Медведев: "Оскорбления в адрес Дзюбы? Футбольные Боги таких вещей не потерпят"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поведение болельщиков сборной России на матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отбора Евро-2020.

Напомним, российские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес форварда Артема Дзюбы.

"Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные Боги таких вещей не терпят.

У этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимание на эту кучку идиотов", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что болельщики, оскорблявшие Дзюбу, являются фанатами "Спартака".

В 10 матчах за сборную России Дзюба забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

А еще: Дзюба поделился мнением о важности поддержки болельщиков в домашних матчах| http://soccernews.ru
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