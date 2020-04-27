Медведев отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина в "Зенит"

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Медведев отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина в "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном возвращении форварда Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я уже говорил, что до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем. И это относится ко всем", - сказал Медведев.

Соглашение футболиста с "Зенитом" рассчитано до лета 2020 года. На данный момент игрок выступает в аренде в "Сочи".

В нынешнем сезоне он провел за сочинский клуб четыре матча во всех турнирах и забил три гола. 

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