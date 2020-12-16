Медведев отреагировал на информацию о своем уходе из "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он покинет петербургский клуб.

"Враги клевещут", - приводит слова Медведева "РБК-Спорт".

Ранее сообщалось, что решение об отставке специалиста было принято около месяца назад.

65-летний Медведев возглавил "Зенит" в 2019 году. Под его руководством петербургский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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