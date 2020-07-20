Медведев отреагировал на провокацию Ещенко

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал о своём отношении к поступку защитника "Спартака" Андрея Ещенко.

Напомним, что после кубкового матча между командами игрок "красно-белых" ходил по полю в футболке со словами "### вам. А" и изображением медведя в костюме.

"Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию", - сказал Медведев.

"Зенит" выиграл у "Спартака" со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с "Химками".

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