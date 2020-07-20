Медведев отреагировал на провокацию Ещенко
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал о своём отношении к поступку защитника "Спартака" Андрея Ещенко.
Напомним, что после кубкового матча между командами игрок "красно-белых" ходил по полю в футболке со словами "### вам. А" и изображением медведя в костюме.
"Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию", - сказал Медведев.
"Зенит" выиграл у "Спартака" со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с "Химками".
Не пропустите: "Спартак" не побеждает "Зенит" в Санкт-Петербурге более 8 лет. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси стал рекордсменом Примеры по числу званий лучшего бомбардира турнира
-
Тренер "Химок" заявил о продаже места команды в РПЛ
-
"Севилья" обыграла "Валенсию", "Сельта" и "Эспаньол" разошлись миром и другие итоги матчей Ла Лиги
-
"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции
-
"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
Медведев ответил Федуну на слова о дутом чемпионстве "Зенита"
-
Рамос стал первым защитником в 21-м веке с 10+ голами в одном сезоне Примеры
-
Только две команды выигрывали в АПЛ чаще "Тоттенхэма" после назначения Моуринью
-
Медведев отреагировал на провокацию Ещенко
-
Газизов высказался о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"
-
Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом"
-
Рамос провёл юбилейный матч за "Реал"
-
Лукаку стал автором уникального достижения
-
Ещенко провоцировал гендиректора "Зенита" Медведева после матча Кубка России
-
Куртуа в третий раз в карьере стал лучшим вратарем Примеры
-
"Спартак" не побеждает "Зенит" в Санкт-Петербурге более 8 лет
-
1
Месси стал рекордсменом Примеры по числу званий лучшего бомбардира турнира
-
Определилась первая команда, вылетающая из Серии А
-
Тренер "Химок" заявил о продаже места команды в РПЛ
-
Главные новости дня: 19 июля
-
"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А
-
"Севилья" обыграла "Валенсию", "Сельта" и "Эспаньол" разошлись миром и другие итоги матчей Ла Лиги
-
Новиков показал фото из раздевалки "Динамо" после матча с "Краснодаром"
-
Игроки "Химок" получили 10 млн рублей в виде премиальных за выход в финал Кубка России
-
Голкипер "Краснодара" Крицюк покинул клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22