Медведев отреагировал на слухи о том, что "Милан" интересуется Дзюбой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию, что "Милан" заинтересован в переходе форварда Артема Дзюбы.
"Это все слухи. Мы Дзюбу продавать не собираемся", - заявил Медведев.
Контракт Дзюбы с клубом истекает этим летом, однако стороны уже договорились о его продлении.
В текущем сезоне Дзюба провел 28 игр, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
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