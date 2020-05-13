Медведев отреагировал на слухи о том, что "Милан" интересуется Дзюбой

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию, что "Милан" заинтересован в переходе форварда Артема Дзюбы.

"Это все слухи. Мы Дзюбу продавать не собираемся", - заявил Медведев.

Контракт Дзюбы с клубом истекает этим летом, однако стороны уже договорились о его продлении.

В текущем сезоне Дзюба провел 28 игр, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

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