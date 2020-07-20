Медведев ответил Федуну на слова о дутом чемпионстве "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на вчерашнее громкое заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Напомним, что в воскресенье команды встречались в полуфинале Кубка России и при неоднозначном судействе победили "сине-бело-голубые".

После матча Федун сказал: "Спартак был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге Чемпионов они огребут без судейской поддержки".

"Жаловаться на судейство - это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия. У "Спартака" хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: "Посмотри на табло, дурашка!". "Спартак" отстал от "Зенита" вроде больше, чем на 30 очков, три раза проиграл... О чём здесь говорить?" - отметил Медведев.

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