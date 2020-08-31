Медведев: "Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела"

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Медведев: "Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что текущее положение дел в РПЛ не означает, что "Спартак" стал полноправным конкурентом действующего чемпиона.

"Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров - это не перчатка. Еще её где-то ткут", - сказал Медведев.

О намерении "бросить перчатку" питерцам гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил ещё в начале июля.

По итогам 6 туров "красно-белые" лидируют в РПЛ, опережая "Зенит" на 1 балл.

Не пропустите: "Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет. | http://soccernews.ru
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