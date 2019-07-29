Медведев: "Переговоры с "Барселоной" по Малкому в самой активной стадии"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке игрока "Барселоны" Малкома.
Стоит отметить, что Медведев подчеркнул, что о покупке за 40 миллионов евро речь не идет.
"Мы действительно контактируем с "Барселоной" по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии.
40 млн евро - сумма, далекая от реальности", - заявил Медведев.
Напомним, футболист перешел в каталонский клуб из "Бордо" летом 2018 года за 41 миллион евро. В минувшем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
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