Медведев поделился информацией о состоянии Кругового

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Медведев поделился информацией о состоянии Кругового

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, как чувствует себя защитник Данил Круговой. Об этом сообщают "РИА Новости".

Функционер заявил, что футболист восстанавливается в той же клинике, что и Малком.

"Круговой произвел операцию после консультаций с нашими врачами в той же клинике, где оперировался Малком. У Данила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию", - сказал Медведев.

Напомним, Круговой перешел в "Зенит" из "Уфы", однако до конца сезона будет выступать в башкирском клубе. Недавно защитник перенес операцию.

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