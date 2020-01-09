Медведев поделился мнением о назначении Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС

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Медведев поделился мнением о назначении Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу назначения Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Назначение Кашшаи для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: "Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?" Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей, у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России.

Кашшаи - опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Посмотрим, как всё пойдёт с чистого листа", - сказал Медведев.

Ранее сам венгр высказался о своем назначении на пост главы департамента судейства РФС.

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