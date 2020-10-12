Медведев подвёл итоги первой трети сезона для "Зенита"

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Медведев подвёл итоги первой трети сезона для "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал результаты команды на старте сезона.

"Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место - есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура. Что касается ничьей со "Спартаком", то мы сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее, мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьёзного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше", - сказал Медведев.

У "Зенита" и "Спартака" по 21 очку в 10 турах РПЛ - команды делят лидерство в чемпионате.

Напомним, что "сине-бело-голубые" досрочно победили в двух последних розыгрышах Премьер-лиги.

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