Медведев подвел итоги трансферного окна для "Зенита"

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Медведев подвел итоги трансферного окна для "Зенита"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал итоги трансферного окна петербургского клуба. 

Этим летом в состав сине-бело-голубых вошли нападающий "Барселоны" Малком, защитники "Гамбурга", "Витесса" и "Порту" Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин и голкипер "Сарпсборга" Александр Васютин.

"Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу – это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Всех целей, которые перед собой ставили, мы достигли", - сказал Медведев.

"Зенит" с 17 баллами занимает 3 место турнирной таблице чемпионата России.

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