Медведев: "Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться именно это"

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

Медведев: "Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться именно это"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, стоит ли доигрывать чемпионат России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что выступает за доигровку сезона.

"Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола", - сказал Медведев. 

Отметим, что РПЛ и РФС настаивают на проведении оставшихся восьми туров чемпионата после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране

Не пропустите: Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов