Медведев: "Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться именно это"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, стоит ли доигрывать чемпионат России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что выступает за доигровку сезона.

"Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола", - сказал Медведев.

Отметим, что РПЛ и РФС настаивают на проведении оставшихся восьми туров чемпионата после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране

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