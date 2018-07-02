Медведев после матча с Испанией посетил раздевалку сборной России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной после матча с Испанией.

Медведев наблюдал за игрой в "Лужниках" в компании жены, президента ФИФА Джанни Инфантино и короля Испании Филиппа VI.

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