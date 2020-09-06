Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева

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Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о будущем хавбека Далера Кузяева. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы договорились с Далером, если он не решит вопрос с тем, чтобы играть там, где он мечтает, то мы будем открыты для переговоров. Пока сигналов от него мы не получали. Думаю, во время сборов национальной команды он вряд ли тратил время на переговоры по клубным делам. Надеюсь, что эта его мечта сбудется", - сказал функционер.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны "Алавеса", "Бешикташа", "Галатасарая", "Рейнджерс", "Бернли", "Бордо", "Валенсии" и другие клубы.

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