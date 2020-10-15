Медведев прокомментировал будущее Рибалты в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил надежду, что спортивный директор Хавьер Рибалта не покинет питерский клуб по окончании контракта.

"У Хавьера действующий контракт. По крайней мере до конца он его отработает. Хотелось бы, чтобы он остался. Все его трансферы усилили нашу команду. А переговоры – мы встречаемся каждый день. Обсуждаем этот вопрос", - сказал Медведев.

Контракт 40-летнего испанца с "сине-бело-голубыми" истечёт 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рибалта недоволен действиями "Зенита" в вопросе подписания российских футболистов, поэтому задумался об уходе. В его услугах заинтересован "Ювентус".

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