Медведев прокомментировал будущее Рибалты в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил надежду, что спортивный директор Хавьер Рибалта не покинет питерский клуб по окончании контракта.
"У Хавьера действующий контракт. По крайней мере до конца он его отработает. Хотелось бы, чтобы он остался. Все его трансферы усилили нашу команду. А переговоры – мы встречаемся каждый день. Обсуждаем этот вопрос", - сказал Медведев.
Контракт 40-летнего испанца с "сине-бело-голубыми" истечёт 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рибалта недоволен действиями "Зенита" в вопросе подписания российских футболистов, поэтому задумался об уходе. В его услугах заинтересован "Ювентус".
Не пропустите: "Зенит" представил яркий ролик о Лиге Чемпионов-2020/2021. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Тихонов, скорее всего, возглавит "Астану"
-
Игнатов отказался уходить из "Спартака" в аренду
-
Камавинга повторил достижение 110-летней давности
-
Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"
-
Французский клуб нацелился на Балотелли
-
Клуб ФНЛ арендовал хавбека "Болоньи"
-
Впервые в истории игроков сборной Англии трижды удалили за один календарный год
-
Новый тренер "Динамо" Шварц обратился к болельщикам на русском языке
-
Черчесов недоволен результатами сборной России в октябрьских матчах Лиги Наций
-
Экономист оценил финансовое состояние "Барселоны"
-
Медведев прокомментировал будущее Рибалты в "Зените"
-
Тренер сборной Венгрии: "Победить Россию было нереально"
-
Франк де Бур повторил антирекорд 96-летней давности в сборной Нидерландов
-
Главные новости дня: 14 октября
-
Черчесов объяснил решение выпустить Соболева в пару к Дзюбе
-
Ловчев - о ничье России и Венгрии: "Нужно было одно место им намазать чем-то"
-
"Ньюкасл" подписал долгосрочный контракт с Сен-Максименом
-
Черчесов прокомментировал ничью в матче с Венгрией
-
Семин о матче Россия - Венгрия: "Это нормальная, рабочая ничья"
-
Сборная России не забила впервые с ноября 2018 года