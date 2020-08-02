Медведев прокомментировал новую должность Аршавина в "Зените"

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Медведев прокомментировал новую должность Аршавина в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу назначения экс-игрока Андрея Аршавина на пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

"Это большое событие для "Зенита". Мы давно вели переговоры с Андреем - минимум полгода. Он анализировал все, погружался в работу академии и молодежного футбола, а это большой фронт работ, который требует полной самоотдачи. У него были обязательства перед "Матч ТВ", он их выполнил.

Этот человек понимает футбол, предан клубу, понимает работу пирамиды (академия, молодежка, "Зенит-2", основная команда), находится в контакте с главным тренером, со спортивным блоком, со скаутами. Мы хотим, чтобы у нас сложилась та картина, о которой мы мечтаем. Хотим, чтобы система постоянно генерировала футболистов для основного "Зенита", чтобы эта машина подготавливала игроков не хуже европейских клубов - таких, как "Аякс", "Барселона", "Бавария", - заявил Медведев.

Напомним, ранее Аршавин возглавлял команду "Зенита" 2004 года рождения и был советником генерального директора по молодежному футболу.

За "Зенит" экс-футболист выступал с 1999 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году.

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