Медведев прокомментировал трансфер Ригони в "Эльче"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу перехода форварда Эмилиано Ригони в "Эльче".

Ранее сообщалось, что игрок уйдет в аренду, однако позже в российском клубе сообщили о полноценном переходе.

"Аргентинский владелец "Эльче", видимо, сыграл свою роль. У Ригони была возможность играть в "Сочи" с хорошим контрактом на три года, но, вероятно, он хочет помочь "Эльче" закрепиться в элите, что будет нелегко.

Эмилиано настоящий профессионал. Однако судьба так распорядилась, что ему приходилось два раза уходить в аренду, за это время менялись тренеры. Брал его один, потом пришел другой со своим видением, плюс у нас менялся лимит на легионеров.

Это игрок, который пахал на тренировках, ему доставляло удовольствие тренироваться и играть. Оптимист, когда он выходил даже на короткое время, ему удавалось создавать моменты, все запомнили его гол ЦСКА в позапрошлом сезоне. Мы пожелали ему успехов, и я уверен, что впереди у него хорошая карьера, за которой мы будем следить", - передает слова Медведева ТАСС.

27-летний аргентинец перешел в "Эльче" на правах аренды до лета 2020 года.

Не пропустите: "Зенит" и "Динамо" интересуются защитником "Сочи" Заикой. | http://soccernews.ru