Медведев прокомментировал встречу фанатов "Зенита" с командой в аэропорту

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Медведев прокомментировал встречу фанатов "Зенита" с командой в аэропорту

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу встречи команды с фанатами в аэропорту "Пулково".

Напомним, болельщики встретили петербургский клуб, который возвращался из Краснодара, где обыграл одноименный клуб и досрочно оформил чемпионство.

"С учетом ситуации, которая в городе, болельщики пока ждали команду вели себя дисциплинировано. А те двадцать минут, которые были посвящены приветствию команды… ну да, не всегда заверяли дистанцию. Поскольку, это было особое событие, как прилет команды чемпиона.

Негатив вокруг несоблюдения дистанции клубом "Зенит" и могут ли быть санкции? Мы о плохом не думаем, поэтому мы продолжаем работать в строгом режиме. Команда продолжает исполнять все требования, а лишать людей праздника - было бы несправедливо", - сказал Медведев.

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