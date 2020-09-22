Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу решения РФС признать гол форварда Артема Дзюбы в матче 8-го тура с "Уралом" (1:1) ошибочным решением судьи.

В РФС признали, что видеоарбитр Алексей Матюнин и его ассистент неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Дзюбы.

"Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно скорее, а не через несколько дней после матча. Еще я не совсем понял решение, которое было опубликовано: при чем здесь стоп-картинка телевещателя, без линии, как описано?

Естественно, я телевизор не смотрел, может быть, кто-то другой прокомментирует, что за картинки были показаны. Я видел в интернете с линиями выкладывалась, по поводу этих картинок я просил показать, как бы линия выглядела в момент удара Кругового, не до, не после. Но тут нам сказали, что стоп-кадр был до удара Кругового. Ну и что, если линии не было? Какое это отношение имеет к принятию решения? Поэтому проведенные линии я так и не увидел, но полагаю, что по каким-то причинам у РФС нет возможности опубликовать, чтобы всем наглядно видно, почему принято такое решение.

Понятно, что сложная система у VAR, но всегда же можно сложные вещи объяснить простыми словами. Надеюсь, это решение послужит улучшению работы судьей", - сказал Медведев.

"Зенит" с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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