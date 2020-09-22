Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаалександр медведев

Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу решения РФС признать гол форварда Артема Дзюбы в матче 8-го тура с "Уралом" (1:1) ошибочным решением судьи.

В РФС признали, что видеоарбитр Алексей Матюнин и его ассистент неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Дзюбы.

"Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно скорее, а не через несколько дней после матча. Еще я не совсем понял решение, которое было опубликовано: при чем здесь стоп-картинка телевещателя, без линии, как описано?

Естественно, я телевизор не смотрел, может быть, кто-то другой прокомментирует, что за картинки были показаны. Я видел в интернете с линиями выкладывалась, по поводу этих картинок я просил показать, как бы линия выглядела в момент удара Кругового, не до, не после. Но тут нам сказали, что стоп-кадр был до удара Кругового. Ну и что, если линии не было? Какое это отношение имеет к принятию решения? Поэтому проведенные линии я так и не увидел, но полагаю, что по каким-то причинам у РФС нет возможности опубликовать, чтобы всем наглядно видно, почему принято такое решение.

Понятно, что сложная система у VAR, но всегда же можно сложные вещи объяснить простыми словами. Надеюсь, это решение послужит улучшению работы судьей", - сказал Медведев.

"Зенит" с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

А еще: КДК РФС засчитал техническое поражение "Ротору" за неявку на матч с "Ростовом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

wagner
wagner

Каждый может оказаться в аналогичной ситуации, сегодня в пользу одного клуба, завтра другого Завтра Зениту засчитают гол, и начнётся свистопляска с детектором лжи...

Ответить

главное

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов