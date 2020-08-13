Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"

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Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, чем в петербургском клубе займется новый тренер Александр Анюков.

"Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он будет заниматься игрой в обороне. Договорённость об этом возвращении была достигнута ещё в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в "Крылья Советов" на позицию защитника. Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку. Не стали дожидаться, как сложится его судьба в "Крыльях Советов" и принципиально договорились, что, когда захочет вернуться в "Зенит", он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады. Думаю, у него очень хорошая тренерская перспектива", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее стало известно, что экс-футболист войдет в тренерский штаб петербургского клуба.

Напомним, что 37-летний Анюков завершил карьеру в конце мая 2020 года. За "Зенит" он выступал на протяжении 15 лет. В составе петербургского клуба Анюков пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

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