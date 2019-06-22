Медведев рассказал, когда решится будущее Кокорина в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, о будущем Александра Кокорина в команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, контракт футболиста с "Зенитом" истекает этим летом.

"Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения", - сказал Медведев.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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